Экономика

Повышение пенсий в «ДНР»: жители ОРДЛО рассказали о последствиях

Любое повышение социальных выплат несет за собой повышение стоимости товаров

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С первого июля 2021 года, на территории «ДНР» ожидается повышение цен в связи с повышением пенсионных выплат. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Ожидаем повышение цен», — отмечают дончане.

«С 1 июля повысятся цены на продукты, проезд и квартплату», — добавил другой автор.

Любое повышение социальных выплат, как подчеркивают местные жители, несет за собой повышение стоимости товаров.

«Цены уже под эту дудку повысили, и потом еще с 1.07 повысят. Вопрос, зачем повышать, если вы все равно это заберете, да еще и больше, чем повысили», — возмущены комментаторы.

«Дали 3 рубля, а забрали 10», — пишут местные жители.

Жители оккупированных территорий просят «власти» не повышать им выплаты. Дончане отмечают, что уже не могут справляться с расходами.

«Не надооооо, и так цены на продукты на уши не натянешь», — отмечают пользователи.

«Буряк на рынке 120 руб!!! Пока только цены растут + пенсионеры жалуются на задержку пенсии после дня России!» — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что уже с первого июля жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области обещают повысить пенсионные выплаты. Так с первым днем второго месяца лета минимальная пенсия в ОРДО будет составлять 6571 рублей.

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