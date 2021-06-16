В Украине продлили карантин: стала известна новая дата

Сегодня, 16 июня, решение примет Кабмин

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В Украине официально продлили карантинные ограничения. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство на своем заседании 16 июня официально продлит карантин в Украине на до 31 августа текущего года.

В тоже время премьер в Украине будут ослаблены карантинные ограничения. Отмечается, что пока Украина находится на «зеленом» уровне карантина, не нужно проходить контроль самоизоляции через мобильное приложение «Дій вдома», пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

Ранее отмечалось, что глава МОЗ Виктор Ляшко предлагал Кабмину продлить карантин на все лето, но значительно его смягчить для бизнеса, а также в плане поездок за границу.

В частности, Минздрав планировал: отменить требования по заполненности залов; позволить полноценное функционирование спортзалов; упростить процесс прохождения границы после возвращения из летних отпусков.

В тоже время отмечалось, что если ситуация будет ухудшаться, то снова могут ввести «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, почему украинцы не могут выбрать вакцину для прививки от ковида.