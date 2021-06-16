Почему украинцы не могут выбрать вакцину для прививки от ковида

На данный момент можно использовать только ту вакцину, которая есть в наличии

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Стало известно, почему украинцы не могут выбрать вакцину, которую использовать от коронавирусной инфекции. На данный момент можно использовать только ту вакцину, которая есть в наличии.

Гендиректор Департамента по развитию цифровых трансформаций в МОЗ Мария Карчевич отметила, что каждый украинец сможет иметь доступ к вакцинации без всяких условий лишь на 5 этапе кампании привития. При этом на данный момент нет возможности выбрать вакцину, так как в нашей стране нет их большего количества, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«Может быть, в будущем и появится возможность выбирать вакцину для прививки. Но это нужно будет пересмотреть кампанию: обеспечить доступ к вакцине и её выбору. Но это лишь при условии, что у нас будет достаточно вакцин», — отметила Карчевич.

Она добавила, что на данный момент в Украине продолжается третий этап вакцинации от коронавируса.

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