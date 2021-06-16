Технологии

Windows 11: внешний вид, функции и другие нюансы

Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu

Время чтения: 51 Секунд

В Интернете появляется все больше и больше данных о грядущей системе Microsoft. Новая утечка проливает свет, среди прочего в обновленном пользовательском интерфейсе, переработанном меню «Пуск».

Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu. Теперь есть больше информации о внешнем виде и некоторых функциях долгожданной Windows 11, пишет УРА-Информ.

Том Уоррен из The Verge опубликовал в своем профиле Twitter несколько интересных публикаций, в том числе обновил «стартовое меню» системы. Он производит впечатление значительно упрощенного по сравнению с существующим в настоящее время решением и лишен популярных плиток. Вместо них мы имеем дело с ярлыками для наиболее важных приложений, организованными более прозрачным образом.

Изменилось и его расположение. С этого момента приложения, закрепленные на панели задач, переместились в центр экрана.

Весь интерфейс Windows также заметно обновился. Он будет более «округлый» и производит впечатление более минималистичного. Изменились формы контекстного меню, а также всего проводника. Само меню «Пуск» также имеет закругленные углы.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi представила технологию зарядки 200 Вт.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Выбираем Макбук по целевому назначению

Подбирая девайс под свои цели, следует ориентироваться на его основные характеристики и дополнительный функционал, если в нем есть необходимость.

Xiaomi представила технологию зарядки 200 Вт

Однако это не очень хорошее решение для самого аккумулятора

Первую удаленную операцию на мозге провели с использованием сети 5G

Пациенту, страдающему болезнью Паркинсона, была сделана первая в мире удаленная операция на мозге человека

Google позволит изменить поисковую систему в Android

Все из-за иска ЕС

Довольно много приложений в App Store были мошенничеством: пользователи потеряли деньги

Приложения могли обмануть пользователей на общую сумму 48 миллионов долларов

Главные параметры выбора подержанного автомобиля ВАЗ

Приобретая первую или рабочую машину, важно выбрать ТС, которое будет недорогое в обслуживании, с высокой проходимостью и не требовательное в уходе.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap