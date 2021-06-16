Windows 11: внешний вид, функции и другие нюансы

Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu
В Интернете появляется все больше и больше данных о грядущей системе Microsoft. Новая утечка проливает свет, среди прочего в обновленном пользовательском интерфейсе, переработанном меню «Пуск».
Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu. Теперь есть больше информации о внешнем виде и некоторых функциях долгожданной Windows 11, пишет УРА-Информ.
Том Уоррен из The Verge опубликовал в своем профиле Twitter несколько интересных публикаций, в том числе обновил «стартовое меню» системы. Он производит впечатление значительно упрощенного по сравнению с существующим в настоящее время решением и лишен популярных плиток. Вместо них мы имеем дело с ярлыками для наиболее важных приложений, организованными более прозрачным образом.
Изменилось и его расположение. С этого момента приложения, закрепленные на панели задач, переместились в центр экрана.
Весь интерфейс Windows также заметно обновился. Он будет более «округлый» и производит впечатление более минималистичного. Изменились формы контекстного меню, а также всего проводника. Само меню «Пуск» также имеет закругленные углы.
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