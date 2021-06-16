Windows 11: внешний вид, функции и другие нюансы

Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu

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В Интернете появляется все больше и больше данных о грядущей системе Microsoft. Новая утечка проливает свет, среди прочего в обновленном пользовательском интерфейсе, переработанном меню «Пуск».

Скриншоты внешнего вида новой системы Microsoft были загружены в китайскую социальную сеть Baidu. Теперь есть больше информации о внешнем виде и некоторых функциях долгожданной Windows 11, пишет УРА-Информ.

Том Уоррен из The Verge опубликовал в своем профиле Twitter несколько интересных публикаций, в том числе обновил «стартовое меню» системы. Он производит впечатление значительно упрощенного по сравнению с существующим в настоящее время решением и лишен популярных плиток. Вместо них мы имеем дело с ярлыками для наиболее важных приложений, организованными более прозрачным образом.

Изменилось и его расположение. С этого момента приложения, закрепленные на панели задач, переместились в центр экрана.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Весь интерфейс Windows также заметно обновился. Он будет более «округлый» и производит впечатление более минималистичного. Изменились формы контекстного меню, а также всего проводника. Само меню «Пуск» также имеет закругленные углы.

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