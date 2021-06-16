Политика

В России анонсировали Майдан: названа причина

„Единая Россия“ не желает иметь свои реальные 27%

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Российская партия «Единая Россия» планирует получить 60% мандатов в Госдуме, вместо реальных 27%. Такие действия могут привести к началу майдана в государстве. Об этом заявил российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, передает УРА-Информ.

«„Единая Россия“ не желает иметь свои реальные 27%, а желает 60%, и для этого подтягивает, что называется, высокотехнологичные ресурсы. Единороссы искренне убедили себя, что их 60% — это залог устойчивости России. Им нравится так думать. Нет. 60% „Единой России“ — это идеальная база для того, чтоб в России зрел майдан. У «Единой России» есть установка узурпировать власть и насиловать здравый смысл!, — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями перед встречей президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

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