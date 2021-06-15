Это уму непостижимо, как жить с такими ценами — жители ОРДО

Местные жители обратились к главарю «республики»

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Жители ОРДО жалуются на ситуацию в «республике», так как местным жителям живется все хуже и хуже. В одной из социальных сетей местные жители обратились к так называемому главарю «ДНР» Денису Пушилину.

В первую очередь местных жителей беспокоит то, что цены в «республике» продолжают расти. Они отмечают, что стоимость продуктов в последнее время значительно выросла, пишет УРА-Информ со ссылкой Донпресс.

«Вы вообще их мониторите??? Когда такое было, чтоб буряк стоил 150р за кг, морковь старая 100−120р/кг??? И это только сотая доля цен, которые растут как на дрожжах, вопреки выплатам», — отмечает местная жительница.

«Я целиком поддерживаю данный пост! Это уму не постижимо, как жить с такими ценами! Обложили со всех сторон, еще в добавок закрыли, как в клетке!» — отмечает один из комментаторов.

«Ребята про стройматериалы забыли. Просто ужас. За наши зарплаты похоронить толком нельзя, а за лечение уже вообще молчу», — добавляет один из местных жителей.

Ранее мы сообщали, что территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться.