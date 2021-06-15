Теперь можно обсудить конкретные шаги в направлении интеграции с Россией — Пушилин сделал заявление

Денис Пушилин выступил с обращением

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Так называемые «власти» «ДНР» анонсировали важные изменения, которые, по их словам, приблизятся «республику» к вступлению в состав Российской Федерации.

Главарь боевиков Денис Пушилин прежде всего поздравил местных жителей с праздником Днем России. Он заявил, что сейчас это не просто слова, а подкрепление реальной программы по воссоединению с Россией, пишет УРА-Информ.

«Теперь мы можем не только поздравить друг друга с этим праздником, но и обсудить конкретные шаги в направлении интеграции с Россией», — похвастался боевик.

Он торжественно поздравил своих «граждан» с сотрудничеством специалистов из России в различных сферах, которое осуществлялось благодаря Русскому центру.

«На протяжении вот уже 4 лет идет прямой диалог между нашими ведущими специалистами и ученными, а также представителями творческих профессий. Даже прошлом году, в онлайн режиме состоялось мероприятие, в котором приняли участие 63 тысячи человек», — уверяет Пушилин.

Ранее мы сообщали, что территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться.