Общество

Территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться: в сеть слили фотографии

Ситуация ухудшается каждый год

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До 2014 года «Донбасс Арена» была визитной карточкой не только Донецка, но и всего Донбасса и даже целой Украины. Стадион принимал лучшие команды мира, как командные, так и национальные. Местные жители любили проводить время не только на самой арене, но и возле нее ведь огромный парк рядом всегда был любимым местом для жителей Донецка.

Однако после оккупации боевиками ситуация изменилась. На арене больше не проводится никаких спортивных событий, а парк приходит в упадок. В социальных сетях местные жители опубликовали фотографии парковой зоны возле стадиона и отметили, что сейчас она находится не в самом лучшем состоянии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Они под фотографиями отмечают, что уникальный сад из камней, расположенный вдоль проспекта Мира зарос. Траву никто давно уже стрижет, и она уже заняли каменную тропинку. По всему парку сквозь плитку прорастает трава. Также отмечается, что местные вандалы ломают лавочки в парке и разрисовывают граффити территорию.

Ранее мы сообщали, что боевики анонсировали «крупное» событие на «Донбасс-Арене».

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