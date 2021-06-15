Общество

Синоптик раскрыл тайну, рассказав, когда тепло придет в Украину

Роман Мурмыло о погоде на ближайшие дни

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Несмотря на середину первого месяца лета в Украине продолжается весьма прохладна погода. Синоптики рассказали, когда в Украину наконец-то придет потепление.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что до пятницы ситуация не изменится, а вот на выходные стоит ожидать теплой погоды, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Над Крымом, над Черным морем формируется циклон, по мере своей циркуляции он будет описывать концентрические круги и оказывать влияние на всю территорию Украины», — пояснил синоптик.

Он также добавил, что, по его словам, до пятницы, 18 июня, в стране будут идти дожди, иногда даже с грозами и градом. Именно тогда циклон покинет территорию Украины и вернется солнечная погода. Наиболее прохладными и влажными будут ближайшие дни с 14 по 17 июня.

«К сожалению, жары не будет. До конца недели ожидается повсеместная циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди разной интенсивности. Обложные», — сказал Мурмыло.

Ранее синоптики дали прогноз полностью на лето.

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