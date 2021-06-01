Птичий грипп: первое в мире заражение человека подтверждено в Китае

У пациента обнаружили вирус H10N3

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Государственная комиссия здравоохранения Китая подтвердила первое в мире заражение человека вирусом птичьего гриппа H10N3. При этом специалисты заверяют, что риск возникновения эпидемии из-за этого возбудителя очень низкий.

Инфекция была обнаружена у 41-летнего мужчины в провинции Цзянсу на востоке Китая. 23 апреля у него поднялась температура и появились другие симптомы, а через пять дней из-за ухудшения здоровья и он был госпитализирован. 28 мая тесты подтвердили заражение вирусом H10N3, сообщила комиссия, пишет УРА-Инфом.

По оценкам китайских экспертов, человек заразился от домашней птицы, и вирус не способен атаковать людей в больших масштабах. Комиссия заявила, что штамм H10N3 характеризуется относительно низкой патогенностью среди птиц, отметив, что заражение этим штаммом у людей никогда не выявлялось.

Состояние пациента из Цзянсу стабилизировалось, и теперь он в целом имеет право на выписку из больницы. В рамках эпидемиологического расследования за людьми вокруг него наблюдали, но инфекции ни у одного из них не обнаружено.

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