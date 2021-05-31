Общество

Вакцинированным украинцам будут доступны некоторые привилегии, — Ляшко

Уже на следующей неделе Кабинет министров Украины должен рассмотреть изменения

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса будут действовать привилегии. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УРА-Информ.

«Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный вакцинации цикл, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован», — сообщил Ляшко.

Ляшко заявил, что уже на следующей неделе Кабинет министров Украины должен рассмотреть изменения, которые предоставят вакцинированным гражданам страны некоторые привилегии.

Ранее сообщалось, что новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что уже совсем скоро на территории государства лекарственные препараты упадут в цене. 

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