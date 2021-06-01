Как собак из будки: жители ОРДО об отмене комендантского времени

У местных жителей много вопросов

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Вчера, 31 мая, так называемые «власти» «ДНР» решили отменить режим комендантского часа. Однако речь идет не о полной отмене, а о только о частичной.

На такую инициативу отреагировали местные жители. Они долго ждали этого момента, но не понимают почему комендантский час отменили только на выходные, также есть и другие вопросы к «властям», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Начнут ловить, как в тот раз, без ДНР паспортов? Ага, а ты попробуй ещё получи этот чёртов паспорт. 3 раза у нас с мужем не получилось подать документы даже. Нам очередь на 2022 год только сдать документы поставили», — отметила местная жительница.

«Забери у человека свободу, а потом верни малую часть, и он будет счастлив. Радуемся, что как собак из будки, на выходные выпускают побегать», — добавляет местный житель.

«А чего только на выходные? ДРГ только в будние дни работают?» — добавляет участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что комендантский час отменят до 15 сентября.