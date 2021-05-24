Введение российских войск на Донбасс: в МИД РФ дали комментарии

Предположения о подключении российских военных к конфликту на Украине якобы являются частью дезинформационной кампании Украины

Время чтения: 42 Секунд

Присутствие российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса являются частью дезинформационной кампании Запада и Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает УРА-Информ.

Руденко отметил, что учения российских войск проходят на территории Российской Федерации в значительном удалении от оккупированного украинского Донбасса:

«Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО. Очередным поводом для такой новой кампании, которую мы наблюдали в апреле, стали плановые учения российских Вооруженных сил, которые проводятся каждый год, завершая зимне-весенний период боевой подготовки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, проснулись сегодня, 24 мая, от очень сильных взрывов. Они отметили, что боевые действия идут на окраинах города и в стороне поселка Спартак.