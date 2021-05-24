Политика

Гордон жестко проехался по Лукашенко: я призываю это сделать

Журналист о задержании Романа Протасевича

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Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на задержание белорусского блогера и журналиста Романа Протасевича в Беларуси.

Напомним, что вчера, 23 мая, Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Это была спецоперация Беларуси, чтобы задержать блогера, который выступает против власти.

Украинский журналист заявил, что мирным путем свергнуть Лукашенко не удастся, поэтому европейские и мировые страны должны жестко выступить против его режима, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал в ютуб журналиста.

«Я понимаю, что Лукашенко решил отстрелить, отщелкать, отсажать всех по одному. И теперь, призывать белорусов, к тому, чтобы они выходили на митинги, я считаю, нереально и невозможно, потому, что он всех пересажает. Я хочу обратиться к государствам Европы, США, примите немедленно такие санкции против режима Лукашенко, чтобы было проще ему выпустить всех политзаключенных, и Романа Протасевича в том числе. Иначе вы предрекаете мирный, прекрасный народ Беларуси на тоталитарный режим репрессии. Не поступите с белорусами, так как вы поступили с украинцами, бросили на растерзание Путина.

Ранее Гордон заявлял, что Порошенко договорился с Путиным отдать ему Мариуполь.

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