Общество

Донецк снова проснулся от взрывов: очень громко

Взрывы были слышны в стороне поселка Спартак

Время чтения: 39 Секунд

Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, проснулись сегодня, 24 мая, от очень сильных взрывов. Они отметили, что боевые действия идут на окраинах города и в стороне поселка Спартак.

В социальных сетях местные жители отметили, что взрывы были очень сильные, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сегодня опять с 6 утра редкие, но регулярные тяжелые разрывы со Спартака», — написала местная жительница.

«Донецк 08:05. Район Спартака шумит сейчас», — добавил житель ОРДО.

Местные жители отмечают, что слышны, как залпы, так и взрывы.

«15 участок, два раза очень громко», — отметил местный житель.

«Путиловка. Тоже хорошо слышно», — добавил другой автор.

Отметим, что 23 мая, вечером обстрелы шли в северной части города — в районе Донецкого аэропорта.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» завершились «военные сборы», участники рассказали, как все происходило.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

«Война дорогая штука»: сколько денег надо НВФ на вооружение

В рядах НВФ катастрофически не хватает тепловизоров и приборов ночного виденья

Введение российских войск на Донбасс: в МИД РФ дали комментарии

Предположения о подключении российских военных к конфликту на Украине якобы являются частью дезинформационной кампании Украины

Доставки вакцины Pfizer в Украинцу переносятся: что произошло

Первая партия от Pfizer ожидается только в середине лета

В Украине самые низкие показатели заболеваемости на ковид за сутки с августа 2020

1 334 случаев заболевания COVID-19 за сутки

В «ЛНР» завершились «военные сборы»: что известно

«Власти» отчитались об «учениях»

«Мост Кличко» открыт после очередной реконструкции

Мост был временно закрыт из-за повреждения верхнего слоя стекла

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap