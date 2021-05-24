Донецк снова проснулся от взрывов: очень громко

Взрывы были слышны в стороне поселка Спартак

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Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, проснулись сегодня, 24 мая, от очень сильных взрывов. Они отметили, что боевые действия идут на окраинах города и в стороне поселка Спартак.

В социальных сетях местные жители отметили, что взрывы были очень сильные, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сегодня опять с 6 утра редкие, но регулярные тяжелые разрывы со Спартака», — написала местная жительница.

«Донецк 08:05. Район Спартака шумит сейчас», — добавил житель ОРДО.

Местные жители отмечают, что слышны, как залпы, так и взрывы.

«15 участок, два раза очень громко», — отметил местный житель.

«Путиловка. Тоже хорошо слышно», — добавил другой автор.

Отметим, что 23 мая, вечером обстрелы шли в северной части города — в районе Донецкого аэропорта.

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