Общество

Очередные проблемы жителей ОРДО: теперь жалуются на стоматологов

Все из-за хитрой схемы чиновников

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У жителей ОРДО неожиданно появилась очередная проблема. В различных пабликах они жалуются на зверства и ужасы, которые происходят с ними в стоматологических кабинетах Донецка и других городов.

Стало известно, что местные специалисты со злым умыслом проводят болезненные манипуляции. Дело в том, что препараты для анестезии, которые применяют в зубоврачебных кабинетах, кто-то додумался ввести в список лекарственных средств. Если раньше анестетики можно было купить в специализированных магазинах, где представлено оборудование и материалы для стоматологии, то теперь – только в аптеках, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Аптеки, в свою очередь, обязаны покупать на это обезболивающее отдельную лицензию. Кому мог прийти в голову маразм такого масштаба? Только тем, кому это все выгодно. Ведь теперь появились разнообразные «схемы» для доставания препаратов анестезии. Источники утверждают, что в Гранитном, на границе с Украиной, врачи приобретают обезболивающее для стоматологии у контрабандистов», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» отменят все мероприятия ко Дню победы.

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