Общество

В «ЛНР» отменят все мероприятия ко Дню победы: стала известна причина

В «ДНР» все пройдет по расписанию

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Вчера, пятого мая, так называемые «власти» «ЛНР» запретили все массовые праздничные мероприятия. Такое решение было принято «Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией».

Таким образом, в «республике» решили отменить все запланированные события по случаю празднования Дня Победы и «дня республики». Исключением стал только военный парад в Луганске. В тоже время отмечается, что в нем примут участие только «избранные», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Людям придется обойтись без концертов, демонстраций и прочих торжественных развлечений. Говорят, что глава «ЧСПК» – в тяжелом состоянии, лечится от коронавирусной инфекции. Мероприятия в «ЛНР» отменяют с такой формулировкой – «В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в «луганской народной республике» по COVID-19″. Решение было принято после доклада «министра здравоохранения» Натальи Пащенко», — пишет паблик.

В тоже время отмечается, что в «ДНР» праздничные мероприятия пройдут согласно плана, и даже российские звезды выступят.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местных жителей вакцинируют непроверенной российской вакциной ЭпиВак.

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