«Укрзализниця» восстанавливает международные рейсы железной: когда начнут курсировать поезда

Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев — Вена с июня

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Украинская компания «Укрзализныця» уже в июне начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки. Сначала перевозки возобновят в Австрию и Венгрию. Об этом заявили в компании, передает УРА-Информ.

«Укрзализныця намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок. В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по восстановлению скоростного сообщения между странами», — сообщили в УЗ.

Ранее сообщалось, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации.