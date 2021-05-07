Встреча с Блинкеном оказалась провальной для Зеленского: что произошло

Встреча в Киеве прошла неудачно для президента Украины

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Вчера, шестого мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Один из источников сообщает, что она закончилась для украинского президента.

Источник сообщает, что вчерашняя встреча была очень тяжелой для нашего Офиса президента и самого главы государства. Зеленскому озвучили множество претензии и сказали, что «играться» никто не будет, Блинкен и Белый Дом не мальчики на побегушках и кое-кто перепутал место, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Если коротко, то это звучало так, это США решает, как и что будет развиваться в Украине. Президенту объяснили, что его «нарисованные» сейчас 30% поддержки, при желании через пол года могут оказаться 3% если он не спустится с небес на землю», — пишет источник.

Отмечается, что для США важными являются вопросы кейса Нафтогаза и госкомпаний, наблюдательных советов, кейса приватизации, силового блока (НАБУ), банковского сектора и судебной системы.

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