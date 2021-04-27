В «ЛНР» «порадовали» героев Великой отечественной войны: что им подготовили

Местных ветеранов порадуют 10 % скидкой в аптеке

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В «ЛНР» подготовили сюрприз ветеранам Великой отечественной войны. Так 18 аптек ГУП «Лугмедфарм» будут представлять им скидки на лекарства.

Однако ветераны не смогут купить подешевле импортные препараты. Будет действовать скидка в размере 20% от розничной цены лекарственных средств производства «ЛНР», на 10% скидка на препараты, произведенные в России и «ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Наверное, так происходит, когда не хочется терять прибыли, но при этом очень хочется сыграть в благородство и выглядеть благодетелем на белом коне», — отмечает источник.

Ранее с «Лугмедфарм» уже неоднократно были скандалы, особенно – во время первой волны коронавируса в «ЛНР». Тогда с прилавков аптек исчезли самые ходовые и банальные лекарства вроде жаропонижающих, противовирусных и антибиотиков. Тогда руководство ГУП обвинило в дефиците население, которое запаниковало и бросилось скупать все доступные средства в аптеках.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО озвучили вариант «быстрого наступления» на Киев.