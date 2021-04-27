Реал — Челси: где смотреть матч полуфинала ЛЧ

Матч начнется сегодня в 22:00 по Киеву

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Сегодня, 27 апреля, состоится первый поединок полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси». Первая встреча пройдет в Мадриде.

Подходит к концу завершения очередного розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы. Осталось сыграть два полуфинала, дома-выезд, а также финальный матч. «Реал» и «Челси», как ни странно, проведут свой только второй официальный поединок. Первый состоялся в далеком 1998 году, когда лондонский клуб победил мадридский в матче за Суперкубок Европы со счетом 1:0, пишет УРА-Информ.

В прямом эфире в Украину встречу покажет телеканал Футбол, а также телеканал Volia Football 1 HD. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

В России матч в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ. В Беларуси встреча будет доступна на Беларусь 5. В Чехии полуфинальный поединок покажет O2 TV. В Польше матч между «Реалом» и «Челси» можно будет увидеть на Polsat Sport Premium 1.

В Испании этот матч покажет телеканал Movistar Liga de Campeones, в Словакии — Orange Sport 1, в Латвии — TV3 Sport, а в Италии — Canale 5.

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