В ОРДЛО озвучили вариант «быстрого наступления» на Киев

Армия РФ не станет вести кровопролитную войну с Украиной

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Российская Федерация не сможет пойти в широкомасштабное и открытое наступление на Украину. Об этом заявил бывший командир батальона боевиков «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Можно стянуть все войска на Донбасс, создав условия угрозы со стороны Донбасса, а влупить где-нибудь через Харьковскую область прямиком на Киев. Тогда украинская армия просто впадет в состояние фрустрации и ничего не сможет сделать. И тогда капитуляция, это единственный способ, других я не вижу, как быстро покончить, причем, малой кровью», — считает Ходаковский.

Также он признал, что РФ не станет вести кровопролитную войну с Украиной.

«Соответственно, мы будем иметь дело с огромным количеством людей на Украине. Никто нам не простит этого. И прийти с какими-то знаменами „русского мира“ и заставить их полюбить нас будет просто невозможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада.