Общество

В ОРДЛО озвучили вариант «быстрого наступления» на Киев

Армия РФ не станет вести кровопролитную войну с Украиной

Время чтения: 48 Секунд

Российская Федерация не сможет пойти в широкомасштабное и открытое наступление на Украину. Об этом заявил бывший командир батальона боевиков «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Можно стянуть все войска на Донбасс, создав условия угрозы со стороны Донбасса, а влупить где-нибудь через Харьковскую область прямиком на Киев. Тогда украинская армия просто впадет в состояние фрустрации и ничего не сможет сделать. И тогда капитуляция, это единственный способ, других я не вижу, как быстро покончить, причем, малой кровью», — считает Ходаковский.

Также он признал, что РФ не станет вести кровопролитную войну с Украиной.

«Соответственно, мы будем иметь дело с огромным количеством людей на Украине. Никто нам не простит этого. И прийти с какими-то знаменами „русского мира“ и заставить их полюбить нас будет просто невозможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, , ,

Последние статьи

Законопроект о местном референдуме: документ направят в Венецианскую комиссию

В ВРУ была создана Рабочая группа по разработке проектов законов

Физиологический раствор вместо вакцины: медсестра хотела скрыть свою ошибку

Инцидент произошел в Германии

«Историческое событие»: Кравчук анонсировал изменения в переговорах ТКГ

Предложения украинской стороны в ТКГ касались трех основных направлений

Россия под прикрытием перебросила войска в ОРДЛО: что известно

РФ перебросила 4,5 тысячи солдат в «республики»

Боеготовность НВФ на нуле: «ополченцы» бегут из «армии»

Они уезжают на заработки в Москву

Россия признает «республики» Донбасса: названо условие

Размещение баз Соединенных Штатов Америки на территории Украины представит огромную угрозу для РФ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap