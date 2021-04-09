Общество

«Ситуация контролируемая»: Хомчак заявил о готовности ВСУ к обострению в ОРДЛО

В зоне ООС наблюдается увеличение обстрелов со стороны НВФ

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация в зоне ООС является контролируемой, несмотря на рост количества обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом пишет УРА-Информ.

По словам Хомчака, военные ВСУ адекватно реагируют на все провокации со стороны незаконных вооруженных формирований.

«За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня то количество не дает сказать, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы мероприятия мгновенного реагирования», — отметил Хомчак.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой на временно оккупированный Донбасс. Зеленский посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны. Именно там было зафиксировано наибольшее количество обстрелов за последнее время. 

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