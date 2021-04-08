Визит Зеленского на Донбасс: президент рассказал, кто стреляет по ВСУ

Зеленский заявил, что украинские политики должны регулярно ездить на фронт

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Глава украинского государства Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой на временно оккупированный Донбасс. Зеленский посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны. Именно там было зафиксировано наибольшее количество обстрелов за последнее время. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.



Гарант Конституции пообщался с бойцами ВСУ и поблагодарил их за службу стране.

«Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, шестой президент Украины вручил военнослужащим, что пребывают на Донбассе, государственные награды и ценные подарки. Такж Зеленский отобедал вместе с воинами ВСУ в солдатской столовой.

Также Зеленский заявил, что украинские политики должны регулярно ездить на фронт, чтобы поддержать украинскую армию. Президент отметил, что ВСУ будут отвечать огнем в ответ на выстрелы по ним.

Стоит отметить, что президент признал, что в зоне ООС действительно идет фаза обострения и по бойцам ВСУ стреляют вражеские снайперы.

Ранее сообщалось, что разведывательная группа К-2 54, которая принадлежит к отдельной механизированной бригаде ВСУ на своей странице опубликовала момент уничтожения наблюдательного поста, а также блиндажа подразделения пророссийских боевиков подразделения «Восток» на временно оккупированном Донбассе.