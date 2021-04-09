Новый президентский рейтинг: кто выиграл бы выборы сейчас

Зеленского поддерживает практически четверть респондентов

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Социологическая группа «Рейтинг» 6 и7 апреля провела исследование среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Респондентов спрашивали о том, за кого они бы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Практически четверть голосов из тех, кто определился получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Второе место в рейтинге занимает пятый президент Украины Петро Порошенко. За действующего народного депутата проголосовали бы 13,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. То есть он проигрывает практически в два раза действующему главе государства. Тройку замыкает лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко с поддержкой чуть более 12 процентов.

На четвертом месте расположился пророссийский политик, один из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко (11,9%). Представителя «Силы и чести» Игоря Смешко поддерживают 6,8%,а бывшего премьера Владимир Гройсман — 5,1%.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал единственный путь к завершению войны в ОРДЛО.