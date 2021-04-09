Общество

«Уже бегу за Пушилина погибать, аж волосы назад», — «добровольцы» из России

Десятки и сотни граждан Российской Федерации находятся в СИЗО и тюрьма

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Так называемые «добровольцы» из РФ и территорий ОРДЛО отреагировали на слова Пушилина о своей готовности воевать в случае наступления ВСУ. Об этом «добровольцы» пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Они отметили, что на временно оккупированных территориях Донбасса по сей день десятки и сотни граждан Российской Федерации находятся в СИЗО и тюрьмах, которые в 2014—2015 годах пришли на войну якобы «добровольно».

«Кто же теперь поедет воевать за „русский мир“, а точнее тупо сгинуть за Путина и Пушилина во славу Минска, после сообщений о запрете ответок и сидящих в СИЗО „ополченцах“? Да никто!» — отмечают «добровольцы».

Также они отметили, что больше не поверят правительству «ЛДНР».

«Все, дураков больше нет, верить можно только один раз!» — пишут комментаторы.

«Ага… уже бегу за Пушилина погибать… аж волосы назад», — написал еще один потенциальный «доброволец».

Помимо этого, граждане РФ требуют возвращения незаконно удерживаемых в тюрьмах и СИЗо на родину.

«Сделайте так, чтобы российские „ополченцы“ домой вернулись из незаконных тюрем!» — отмечают пользователи.

Ранее сообщалось, что депутаты нелегитимной Государственной думы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, по словам «главы ДНР» Дениса Пушилина, готовы приехать на временно оккупированный украинский Донбасс, а также, в случае необходимости «взять оружие в руки».

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