Ходаковский рассказал, как избежать войны на Донбассе: есть только 2 способа

Последствия активных боевых действий могут быть совершенно непредсказуемы

Время чтения: 59 Секунд

«ЛДНР» ждет поражение, если не ввести миротворцев РФ на временно оккупированные территории, или же не включить украинские территории в состав РФ. Об этом заявил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

Острой фазы войны на временно оккупированных территориях восточной Украины, по его мнению, можно избежать только путем введения в ОРДЛО российских миротворцев. Также он рассматривает вариант присоединения «республик» к России.

«Эту ситуацию можно купировать только одним способом — принять решение либо о введении миротворческого контингента, либо полностью присоединить эту территорию к Российской Федерации. В противном случае нам навязан будет сценарий, когда нужно будет вступать в полномасштабное военное взаимодействие с Украиной», — отметил Ходаковский.

Последствия активных боевых действий могут быть совершенно непредсказуемы. Также Ходаковский считает, что может произойти и сдача Донбасса.

«Но если рассматривать и второй вариант — это полномасштабное столкновение с Украиной, которое инспирируется из-за рубежа, как мы это видим и понимаем. Если мы хотим купировать этот конфликт, тогда нужно принимать решения в скором порядке, и достаточно радикальные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения боевиков Александр Ходаковский заявил, что в данный момент сложно судить о сроках начала полномасштабных боевых действий на временно оккупированных территориях Донбасса. При этом, у него не осталось сомнений в ее неизбежности.