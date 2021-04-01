«Мы в ожидании большой войны», — Ходаковский о ситуации в ОРДЛО

Жители ОРДР живут в состоянии, когда в любую минуту к ним в дверь, в окно, через стену или через крышу «может постучаться смерть»

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Бывший командир подразделения боевиков Александр Ходаковский заявил, что в данный момент сложно судить о сроках начала полномасштабных боевых действий на временно оккупированных территориях Донбасса. При этом, у него не осталось сомнений в ее неизбежности». Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

Он отметил, что сейчас происходит эскалация вооруженного конфликта на всех фронтах. На политическом даже больше, чем на военном.

«Так что сейчас мы в ожидании большой войны, но за семь лет люди устали эмоционировать, и пребывают в состоянии некоторой заторможенности, можно даже сказать — фатализма. Более всего это настроение выражено как раз в прифронтовых районах», — пишет Ходаковский.

Ранее сообщалось, что командующий Украинской Добровольческой армией, а также бывший народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош не исключает, что Российская Федерация начнет наступление против украинской стороны не только на временно оккупированном Донбассе, но еще и с северной и южной части государства.