Общество

Полномасштабное наступление ВСУ: на Донбассе назвали дату

В «ДНР» готовы оборонятся

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Наступление украинских военных на оккупированном Донбассе якобы может начаться в третьей декаде апреля текущего года. Об этом заявил так называемый «первый замглавы министерства информации ДНР» Даниил Безсонов, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что в «ДНР» готовы оборонятся, так как находятся в состоянии войны уже семь лет.

«Прогнозировать конкретную дату, когда будет… Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия»,- добавил он.

При этом, время наступления напрямую связано с погодными условиями, так как армия должна иметь возможность быстро маневрировать, а также оперативно перемещаться.

«Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», — добавил Безсонов.

ВСУ, по мнению чиновника, получили ГСМ от РБ и полностью готовы наступать.

«Военные признаки есть. Это поставки ГСМ. Кстати, из Белоруссии. Мы знаем — я об этом как-то говорил — о том, что буквально недели две-три назад из Белоруссии зашло 150 цистерн дизельного топлива, зимнего. Естественно, мы понимаем, что они ожидают середины весны, когда еще могут быть заморозки, использовать это топливо», — отметил Безсонов.

Ранее сообщалось, что ВСУ может возобновить активные военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса уже в апреле. 

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