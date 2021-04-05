Политика

Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном: это ответ Путину

Зеленский хочет провести переговоры с лидерами Германии и Франции

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Команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает подготовку к переговорам с лидерами Франции и Германии. Глава украинского государства намерен провести переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Источник отмечает, что переговоры начали готовить сразу после отказа Кремля обсуждать эскалацию конфликта на Донбассе с Зеленским, когда Путин отказался от того, чтобы провести видеоконференцию, Меркель, Макрон, Путин вместе с президентом Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Франция и Германия поддерживает позицию Украины  в отношении апгрейда Минских соглашений, а прямой диалог между лидерами наших стран должен продемонстрировать России единство позиции Киева/Вашингтона/Лондона/Парижа и Берлина в отношение мира на Донбассе», — отмечает источник.

Ранее эксперт заявил, что тот факт, что Меркель и Макрон согласились обсуждать ситуацию на Донбассе без Зеленского, сыграло на руку Путина, ведь тот понял, что Европа проглотит любую агрессию по отношению к Украину со стоны Москвы.

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