Общество

На Луганщине увеличится количество украинских военных, — штаб ООС

В СБУ призвали местных жителей с пониманием отнестись к неудобствам

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В зоне проведения ООС на Донбассе в городе Счастье, который находится в Луганской области будут переброшены украинские военные. Там на 30−31 марта запланированы антитеррористические учения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В штабе уточнили, что тренировки украинских военнослужащих пройдут в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Помимо этого, в СБУ призвали местных жителей с пониманием отнестись к неудобствам, которые, возможно, будут доставлены. Им порекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

«Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т. д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы», — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации выразили обеспокоенность последними событиями на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о случае, когда Украина понесла потери четырех бойцов ВСУ.

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