В Украине могут ввести «паспорта вакцинации»: что известно

Такие паспорта уже разрабатываются и странами Европейского союза

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский инициирует разработку системы «паспортов вакцинации» на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

Такие паспорта, как отметил Зеленский, уже разрабатываются и странами Европейского союза, США, Швейцарией, Израилем.

«Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей» паспортизации», — подчеркнул гарант Конституции.

Для сдерживания распространения коронавирусной болезни нового поколения, как уточнил президент, необходимо охватить 70% взрослого населения на территории страны вакцинами против COVID-19.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь подчеркнул, что Минздрав и Минцифры следят за качеством данных в реестре вакцинированных.

Ранее сообщалось, что в больнице Страсбургского университета сообщили региональному агентству здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении нового, «эльзасского» штамма коронавируса нового поколения.