Общество Политика

«Опасный силовой сценарий»: в Кремле сделали заявление по Донбассу

Песков заявил, что к провокациям на оккупированных территориях прибегают украинские военные

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Правительство Российской Федерации выразили обеспокоенность последними событиями на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о случае, когда Украина понесла потери четырех бойцов ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Песков заявил, что к провокациям на оккупированных территориях прибегают украинские военные.

«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место», — подчеркнули в Кремле.

Песков добавил, что в данный момент ситуация на территориях восточной Украины чревата «чрезвычайно опасным силовым сценарием».

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ и первый глава украинского государства Леонид Кравчук рассказал, от чего скончались четверо бойцов ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса.

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