Вся политика направлена на изоляцию: в ТКГ сообщили тревожные новости ОРДЛО

Де-факто интеграция уже идет, очень активно

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Тактика главы Кремля Владимира Путина — это создавать законсервированный вооруженный конфликт, чтобы ослаблять государства, которые расположены в приграничных с Российской Федерацией зонах, и создавать там так называемую «зону безопасности для России». Об этом в эфире «Украина 24» заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы, украинский журналист Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Он считает, что Путин идет к реализации на временно оккупированных территориях Донбасса абхазского сценария. Однако, есть одно небольшое отличие. Кремль официально не признает ОРДЛО.

«Де-факто интеграция уже идет, очень активно. Вся российская политика направлена на изоляцию, когда они не открывают КПВВ, не дают людям выехать. Там уже насаждают эти „документы“ ОРДЛО, сейчас говорят о призыве в армию срочников, что будет пугать людей, никто не захочет служить в незаконном вооруженном формировании, если он собирается дальше выезжать в Украину и вести свою жизнь в цивилизованных рамках», — отметил Гармаш.

Также он уточнил, что Российская Федерация рассматривает территории восточной Украины только в качестве инструмента ослабления государства.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации выразили обеспокоенность последними событиями на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о случае, когда Украина понесла потери четырех бойцов ВСУ.