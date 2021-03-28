Общество Происшествия

В ОРДЛО зашла колонна военной техники: СМИ утверждают, что это подмога с РФ

Через границу ОРДЛО с РФ на территорию «республики» зашла техника в количестве 185 единиц

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Со стороны Гуково ночью на временно оккупированные территории Луганской области якобы зашла колона военной техники. Об этом заявляет Телеграм-канал «Четкий Луганск», передает УРА-Информ.

«Помощь России для армии «республики», — пишет паблик.

Через границу ОРДЛО с РФ, которую не контролирует Украина, на территорию «республики» зашла техника в количестве 185 единиц. По данным паблика среди техники новые бмп, мтлб, бтры, а также большое количество колесной техники.

РФ, по данным паблика, предоставила незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» и 4 152-миллиметровые «САУ «Коалиция СВ», также они имеют и другое название «Бастион» — САУ на колесной базе «КамАЗ».

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года.

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