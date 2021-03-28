В «ЛНР» жителей Донбасса объявили иностранцами

Объявления о вступлении в силу нового «порядка» развешаны на «учреждениях» на Луганщине

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С 23 марта текущего года на временно оккупированной территории Луганской области «вступил» в силу новый «порядок». Согласно ему жители Украины, которые не зарегистрированные на территории Луганской области объявлены «иностранцами». Об этом пишет УРА-Информ.

Помимо этого, «иностранными гражданами» теперь в «ЛНР» признаются и жители временно оккупированных территорий Донецка, если они не имеют регистрации на временно неподконтрольной Луганщине.

Объявления о вступлении в силу нового «порядка» развешаны на «учреждениях» на Луганщине.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года.