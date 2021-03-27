Общество Политика

СММ ОБСЕ может прекратить свою деятельность в Украине

Срок действия мандата СММ ОБСЕ заканчивается уже 31 марта

Время чтения: 50 Секунд

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Срок действия мандата СММ ОБСЕ заканчивается уже 31 марта.

«Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнения безопасности положений минских соглашений и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии», — отметили в МИД.

Сворачивание деятельности ОБСЕ на территории Украины, будет выгодно лишь Российской Федерации.

«Группировки ОРДЛО постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей в аннексированном Крыму, ограничивали возможности наблюдения на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границы, мешали фиксации нарушений прав человека «, — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, начавшая работу на территории Украины семь лет назад, способствовала соблюдению режимов тишины на временно оккупированных территориях восточной Украины и мониторила разведение войск. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В партии Медведчука признались, что призывали к отделению Крыма от Украины

Решение о проведении «референдума» на территории полуострова принял Севастопольский городской совет

В Донецке рассказали, когда откроют КПВВ

Проблему с пересечением линии разграничения создают лишь «власти» ОРДЛО

«За каждое слово непременно придется отвечать»: Зеленский пригрозил политикам за высказывания о COVID-вакцинации

Он предупредил политиков об ответственности за дискредитационные высказывания о вакцинации

«Для чего мы входили в состав РФ? Чтобы остаться ни с чем?»: у крымчан отбирают землю

Владельцы настаивают, что земельные участки они получили совершенно законным путем

Коронавирус не отступает: количество новых зараженных близиться к отметке 18 000

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек

Смерть бойцов ВСУ: посольство США обратилось к Путину

В посольстве потребовали от российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap