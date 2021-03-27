СММ ОБСЕ может прекратить свою деятельность в Украине

Срок действия мандата СММ ОБСЕ заканчивается уже 31 марта

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Срок действия мандата СММ ОБСЕ заканчивается уже 31 марта.

«Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнения безопасности положений минских соглашений и договоренностей нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии», — отметили в МИД.

Сворачивание деятельности ОБСЕ на территории Украины, будет выгодно лишь Российской Федерации.

«Группировки ОРДЛО постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей в аннексированном Крыму, ограничивали возможности наблюдения на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границы, мешали фиксации нарушений прав человека «, — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, начавшая работу на территории Украины семь лет назад, способствовала соблюдению режимов тишины на временно оккупированных территориях восточной Украины и мониторила разведение войск.