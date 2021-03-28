Смертность от COVID-19 в Украине резко возросла: в Минздраве назвали причины

«Помолодели» осложнения от болезни

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На территории Украины по состоянию на утро воскресенья, 28 марта, зафиксировано 11 932 новых случаев заболевания пневмонией нового типа, погибло 203 человека. Такие высокие показатели смертности в Украине уже не первый день. Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Радио Свобода», в стране стремительно распространяется «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет УРА-Информ.

Помимо этого, он считает, что необходимо обратить внимание на абсолютное количество заполненных коек.

«В ноябре у нас максимально было около 30 тыс., а на понедельник мы имели 306 600 заполненных коек в наших больницах», — подчеркнул министр.

Степанов считает, что количество смертей и новых зараженных растет так стремительно из-за мутации коронавируса

«Вторая вещь, это совсем другой штамм вируса. Об этом мы предупреждали и начали говорить сразу как только он был у нас зарегистрирован. Это британский штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен, то есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь», — утверждает Степанов.

Также «помолодели» и осложнения от болезни. Теперь их можно наблюдать и у более молодых граждан.

«Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и в 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский утверждает, что количество вакцинированных граждан страны и темп вакцинации в стране увеличиваются ежедневно.