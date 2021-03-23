Может президент Украине уже и не понадобится — Гордон сделал загадочное заявление

Известный журналист о следующем президенте Украины

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На данный момент еще слишком рано говорить о возможных кандидатах на должность следующего президента Украины. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В интервью интернет-изданию «Обозреватель» украинского журналиста спросили, кто может стать следующим главой государства после Владимира Зеленского. Он отметил, что за три года до следующих выборов пока рано говорить о кандидатах, пишет УРА-Информ.

«Об этом сегодня рано говорить. Потому, что до выборов осталось три года», — заявил Гордон.

В тоже время журналист добавил, что в украинской политике может произойти важные изменения и, возможно, должности президента в Украине больше и не будет.

«За три года может такое произойти, что вообще может быть президент не нужен будет стране – она будет парламентской республикой, кто знает, что будет», — заявил журналист.

Ранее Гордон заявил, что ждал важных решений от Зеленского два года назад.