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«Речь идет о полноценной войне»: чем закончиться обострение на Донбассе

РФ просто блефует, чтобы вывести власти Украины на открытые боевые действия

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В последнее время взаимоотношения Украины с РФ сильно обострились по всем направлениям. В Кремле предпочитают использовать агрессивную риторику. Там уже прямо утверждают, что Россия не позволит правительству Украины восстановить территориальную целостность государства. В Кремле заявляют о помощи «ЛДНР». Об этом в разговоре с «Апострофом» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

Также эксперт прокомментировал вопрос водоснабжения Крыма с материковой Украины. Он считает, что РФ просто блефует, чтобы вывести власти Украины на открытые боевые действия.

«Для того, чтобы подать воду в Крым, нужно брать шлюзы, а для этого направление удара должно идти по линии Мелитополь-Энергодар. Второе направление — наступление на Херсон. Ударная группировка должна быть в пределах 100 тыс. человек, так как фронт будет очень глубоким. Речь идет о полноценной войне, за которую Кремль в первую очередь будет карать ЕС во главе с Германией, которая категорически не заинтересована в масштабном конфликте в Европе и новых потоках беженцев», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в школах, которые находятся на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, среди учеников распространяют информацию о том, что в скором времени грядет наступление ВСУ.

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