Украина представляет для нас огромную опасность — в РФ сделали неожиданное заявление

Семен Багдасаров высунул предположение

Время чтения: 46 Секунд

В России продолжают активно обсуждать ситуацию в Украине. Это фактически всегда главная тема разговоров в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева. Частым гостем передачи является российский востоковед, пропагандист Семен Багдасаров.

Одной из тем передачи всегда является война на Донбассе. При этом эксперт заявил, что Российская Федерация должна высунуть Украине ультиматум. Он также сделал заявление о том, что Украина представляет опасность для Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Много мы говорим об Украине… Но на самом деле Украина представляет для нас огромную опасность, с точки зрения нашей безопасности. Украина стала огромным плацдармом, где накапливаются определенные силы, направленные против интересов Российской Федерации», — заявил Багдасаров.

Он считает, что с Украиной не нужно вести переговоры до того момента, пока страна не прекратит боевые действия и обстрелы на Донбассе.

Стоит отметить, что на Донбассе перемирие нарушают боевики, а Украина только отвечает в ответ.

Ранее мы сообщали, что Россия может атаковать страны Балтии.