В Москве обсудили дальнейшие планы по «ДНР» и «ЛНР»: приняли важное решение

Теперь будет труднее попасть в Российскую Федерацию

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Пару дней назад, 10 марта, в Москве рассматривали некоторые вопросы, которые касаются будущего так называемых «ЛНР» и «ДНР». Стало известно, что планируются подготавливать меры и планы по ограничению выезда жителей «республик» в период с апреля по июнь 2021 года.

Это намерены сделать с целью, чтобы лишить возможности потенциальных призывников, мобилизационный резерв, уехать из Донбасса в случае обострения ситуации, пишетм со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

Ограничения планируется ввести на выезд в РФ, однако точный формат как это будет выглядеть пока неизвестен.

«Формальным поводом для ограничений станет отслеживание мобилизационного резерва, но реально это может стать новой схемой обогащения. Выездные визы это клондайк для силовиков. Кроме того планируется внести в порядок получения российского гражданства для жителей «ЛДНР» пункт «после прохождения начальной воинской подготовки или при поступлении на дневную форму обучения в учебные заведения РФ».

В ближайшее время «республики» должны получить соответствующую информацию из Москвы.

Ранее мы сообщали, что Пушулин наконец-то признался, почему «ДНР» и «ЛНР» не объединились.