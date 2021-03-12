Общество

Введение нового локдауна в Украине: в Минздраве оценили риски

Адаптивный карантин был введен именно для того, чтоб снова не погружать страну в локдаун

Время чтения: 36 Секунд

На территории Украины пока что нет оснований для введения тотального локдауна по всей стране. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

Минздрав, как отметил Ляшко, обратится к Кабмину, в случае угрозы коллапса системы здравоохранения, для введения жестких карантинных ограничений на территории украинского государства. Помимо этого, Ляшко отметил, что адаптивный карантин был введен именно для того, чтоб снова не погружать страну в локдаун.

«Мы говорим про оранжевый уровень опасности — это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красную зону эпидемической опасности, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины было подтверждено 12 946 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Два варианта сценария нового локдауна в Украина: что задумали в ОП

Рассматривается радикальный и контролируемый варианты

В ОРДЛО рассказали, сколько еще будет длиться конфликт на Донбассе

Длиться это может десятилетиями

В Москве обсудили дальнейшие планы по «ДНР» и «ЛНР»: приняли важное решение

Теперь будет труднее попасть в Российскую Федерацию

Новавакс объявил эффективность вакцины: результаты удивляют

96 процентов эффективности против оригинального коронавируса

В Украине наблюдается резкий скачок заболевших COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области

Украина и дальше будет использовать CoviSheld: несмотря на проблемы AstraZeneca

В Украине продолжается вакцинация аналогом AstraZeneca

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap