Введение нового локдауна в Украине: в Минздраве оценили риски

Адаптивный карантин был введен именно для того, чтоб снова не погружать страну в локдаун

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На территории Украины пока что нет оснований для введения тотального локдауна по всей стране. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

Минздрав, как отметил Ляшко, обратится к Кабмину, в случае угрозы коллапса системы здравоохранения, для введения жестких карантинных ограничений на территории украинского государства. Помимо этого, Ляшко отметил, что адаптивный карантин был введен именно для того, чтоб снова не погружать страну в локдаун.

«Мы говорим про оранжевый уровень опасности — это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красную зону эпидемической опасности, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины было подтверждено 12 946 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19.