«Эвакуация 200»: в Генштабе назвали количество тел погибших воинов ВСУ, вывезенных с Донбасса в 2020 году

Тело одного воина ВСУ было передано членам его семьи, которые проживают на временно неподконтрольных территориях

Время чтения: 39 Секунд

За прошедший 2020 год группами транспортировки и поиска тел погибших воинов проекта «Эвакуация 200» на Донбассе из района активных боевых действий было вывезено 223 тела погибших военных ВСУ или их фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ, передает УРА-Информ.

При этом, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Власенко заявил, что из этого числа было шесть эвакуированы с временно оккупированных Украине территории Донецкой и Луганской областей. Также 122 тела погибших украинских военных транспортированы к местам окончательного захоронения, также они были переданы родственникам погибших для захоронения. Также тело одного воина ВСУ было передано членам его семьи, которые проживают на временно неподконтрольных территориях.

Ранее сообщалось, что бывший командир боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что такого обострения на временно оккупированных территориях Донбасса, которое происходит сейчас, не было уже давно.