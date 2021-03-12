Политика

Пушулин наконец-то признался, почему «ДНР» и «ЛНР» не объединились

Причина очень банальная

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Многие уже не первых год задаются вопросом, почему так называемые «ДНР» и «ЛНР» выступают как отдельные «республики», и почему они не объединятся. Главарь боевиков из ОРДО Денис Пушилин рассказал, почему это не происходит.

Пушилин заявляет, что на переговорах в Минском формате, где на международной арене слушают представителей «республик», «ЛНР» и «ДНР» выступают отдельно. То есть каждая из сторон может высказаться по различному вопросу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Кроме Минской площадки, у нас нет ничего. А на здесь слышен наш голос. Кстати, поэтому мы и с Луганском и не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — сказал Пушилин.

Также главарь боевиков из ОРДО надеется, что «республики» смогут еще больше увеличить свои территории, ведь сейчас границы «ЛДНР» не совпадают с границами Донбасса.

«Наша цель — присоединение народа Донбасса. И если Украина перейдет черту и начнет войну, мы тоже не будем останавливаться», — добавил Пушилин.

Ранее Пушилин предупредил жителей ОРДО о возможном наступлении ВСУ.

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