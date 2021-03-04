Общество

Это китайский Чернобыль в десятой степени — сильные обвинения в адрес Китая

Китай не ответил за распространение коронавируса

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Коронавирус является китайским Чернобылем в десятой степени, сказал Франсуа Хейсбур, французский политолог и специальный советник Фонда стратегических исследований.

— Китай снял с себя всякую ответственность за пандемию, — говорит политолог и подчеркивает, что китайцы жестоко наказали страны, потребовавшие беспристрастного международного расследования происхождения коронавируса, в том числе Австралия, в отношении которой были введены экономические санкции и заблокирован импорт, пишет УРА-Информ со ссылкой на BMF.

Споры о его происхождении остаются открытыми, касаются фундаментальных вопросов и потенциально взрывоопасны, потому что мы не знаем, как возник этот коронавирус, напоминает политолог, добавляя, что только бывший президент США Дональд Трамп осмелился публично говорить о «китайском происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

«Лаборатория по исследованию вирусов была построена в Ухане с помощью французских ученых, но позже Франция была исключена из сотрудничества с китайскими учеными на объекте», — отмечает Хейсбург. «В мире не более четырех-пяти лабораторий с таким большим опытом в вирусологии. У китайцев есть все инструменты для расследования и выяснения происхождения коронавируса. Но они только скрыли правду», — утверждает он.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай британского штамма ковида.

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