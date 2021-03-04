В Украине официально подтвердили первые случаи британского штамма коронавируса

Первые случи зафиксированы на Прикарпатье

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Британский штамм коронавирусной инфекции добрался и до Украины. Его официально подтвердили в нашей стране. Эту информацию подтверждают в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Британская версия вируса была обнаружена у двух пациентов с Прикарпатья. Они сейчас находятся под наблюдением медиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что мутация вируса, которая была подтверждена у этих пациентов характерна для «британского», «бразильского» и «южноафриканского».

«Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжёлых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных», — написала она.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена выйти на темп 10-11 тысяч вакцинаций каждый день. Такие планы у Министерства здравоохранения.