Общество

В Украине официально подтвердили первые случаи британского штамма коронавируса

Первые случи зафиксированы на Прикарпатье

Время чтения: 40 Секунд

Британский штамм коронавирусной инфекции добрался и до Украины. Его официально подтвердили в нашей стране. Эту информацию подтверждают в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Британская версия вируса была обнаружена у двух пациентов с Прикарпатья. Они сейчас находятся под наблюдением медиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что мутация вируса, которая была подтверждена у этих пациентов характерна для «британского», «бразильского» и «южноафриканского».

«Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжёлых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных», — написала она.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена выйти на темп 10-11 тысяч вакцинаций каждый день. Такие планы у Министерства здравоохранения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Новая волна коронавируса: в Украине снова более 10 000 больных за сутки

Больше всего новых случаев в Житомирской области

Наравне с ИГИЛ: в РФ запрещена символика «ДНР»

Официального запрета со стороны Почты России нет

Странное поведение «ЛНР» и «ДНР»: одни стреляют, а другие придерживаются перемирия

Две «республики» действуют по-разному

Эпидзонирование возвращается в Украину: три области попали в «красную» зону, девять — в «оранжевую»

Состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях

Техас снимает ограничения: жители штата смогут ходить без масок

Смелые действия губернатора штата

«ДНР» вышли из перемирия: боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ

Сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap