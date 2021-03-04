Происшествия

Ученые предостерегают от извержения вулкана в Исландии: снова будут проблемы

Тревожная новость из Исландии

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Исландские ученые сообщают, что только за последнюю неделю юго-западный регион Исландии постигло около 17 000 землетрясений. Это связано с вулканом Кейлир, который может вскоре взорваться.

Гора Кейлир, на которой расположен вулкан, расположена на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 км к югу от столицы Исландии Рейкьявика и недалеко от международного аэропорта в Кефлавике. Только за последнюю неделю здесь зафиксировано более тысячи мелких подземных толчков, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

— Мы не говорим, что извержение уже началось. Но похоже, что в преддверии извержения ожидается активность, — сказала Кристин Йонсдоттир из Исландского метеорологического бюро.

Эту информацию подтвердили представители гражданской обороны острова. На пресс-конференции было объявлено, что извержение «вероятно» и может произойти даже в ближайшие несколько часов. Однако заверили, что вулкан не представляет прямой угрозы для жителей. На этот раз извержение не должно повлиять на работу ближайшего аэропорта.

Ранее мы сообщали, что на острове Ява проснулся вулкан Мерапи.

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