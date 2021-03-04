Украина наращивает темпы вакцинации: привито почти 10 000 граждан

Официально еще нет людей, которые получили вторую дозу препарата

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На территории Украины постепенно растет количество ежедневных вакцинаций против коронавирусной инфекции нового типа индийским препаратом. Об этом говорится в данных о кампании по иммунизации от COVID-19, которые опубликовала пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Украине привились еще 2680 граждан. За сутки до этого, второго марта, прививку поставили 1983 людям.

Важно знать, что с началом компании по вакцинации украинского населения первую дозу прививки получили 9568 граждан Украины, однако, на территории страны официально еще нет людей, которые получили вторую дозу препарата.

Ранее сообщалось, что похоже, что в Украине началась новая волна коронавирусной инфекции. Впервые за несколько месяцев было зафиксировано более 10 000 новых случаев заболеваемости.