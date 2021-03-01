В ОРДЛО люди остались без лекарств: комиссия из РФ ищет медикаменты

Местные блогеры обвиняют «чиновников» «минздрава» в том, что они якобы «разворовали лекарства»

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На временно оккупированных территориях восточной Украины продолжает работу комиссия из Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на луганские паблики в социальных сетях.

Известно, что ранее комиссия из Росии обнаружила многочисленные нарушения в Луганском «министерстве здравоохранения». Теперь члены комиссии осуществляют проверку всех медикаментозных препаратов, которые смогли обнаружить в Луганске. Местные блогеры обвиняют «чиновников» «минздрава» в том, что они якобы «разворовали лекарства».

«А медикаментов уже давно нет, потому что Денис Москаленко, Олег Вольман и Наталья Пащенко их разворовали, и списать все только на Вольмановскую Луганскую „республиканскую“ клиническую больницу (ЛРКБ) уже не могут. Поэтому Олег Вольман ездил по луганским больницам, чтобы они задним числом взяли лекарства на баланс, однако никто не хочет участвовать в этой авантюре. Будем наблюдать за ситуацией», — отмечают местные паблики.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, но пока большого количества желающих делать прививку индийским препаратом нет. За четыре дня было сделано чуть более тысячи прививок по всей стране.